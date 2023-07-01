Дополнительные остановки включат в маршрут № 37 в Тюмени

| Фото: пресс-служба администрации Тюмени | Фото: пресс-служба администрации Тюмени

Изменения в схему движения автобуса № 37 в Тюмени внесут с 19 июля.

Как сообщили в городской администрации, в схемы движения шести рейсов в будние дни, пяти рейсов по субботам и четырех по воскресеньям добавятся новые остановки. Они будут ходить от "с/о "Русское поле", а в обратном направлении добавятся три промежуточные остановки: "ул. Западная 5-я", "ул. Голышева", "с/о "Мелиоратор". Указанные рейсы в расписании движения автобусов будут обозначены желтым цветом.

Остальные рейсы по маршруту № 37 будут выполняться до остановочного пункта "п. ММС".

Изменения призваны улучшить транспортное обслуживание жителей с/о "Русское поле", а также обеспечить доступность проезда до городской поликлиники № 8.

Расписание для пассажиров общественного транспорта доступно на сайте tgt72.ru, в мобильном приложении "Тюменский транспорт", по бесплатному номеру телефона информационно-справочной службы 8-800-250-0722.