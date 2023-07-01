Стартовал прием заявок на новую национальную премию в области технологий будущего "Вызов"

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В Москве на форуме будущих технологий "Вычисления и связь. Квантовый мир" дан старт Национальной премии в области будущих технологий "Вызов".

По словам полномочного представителя президента России в Уральском федеральном округе Владимира Якушева, премия "Вызов" решает сразу несколько задач: поддержка учёных, аудит новых идей и решений и, конечно, повышение престижа научной деятельности.

"Появление новых, прорывных технологий требует основательной, системной и разноплановой работы, - считает полпред. – Нужно обеспечить сферу науки инфраструктурой для исследований и финансами, отстроить механизм внедрения изобретений в производственный процесс. Но самое главное – привести в науку талантливых людей. Призываю исследователей и изобретателей Уральского федерального округа принять участие в конкурсе. Это хороший шанс заявить о себе и представить свои наработки, которые, возможно, в будущем кардинально изменят нашу жизнь".

Премию ежегодно будут вручать российским ученым, инженерам, изобретателям в таких областях, как физика, науки о жизни и материалах, математика и компьютерные науки, сообщается на сайте полпредства. Учитываются работы за последние десять лет, обладающие значительным потенциалом для качественного улучшения жизни людей и имеющие горизонт практического внедрения от трёх до десяти лет. Денежное вознаграждение в размере 10 млн рублей (без дополнительных обременений) будет вручаться каждому из победителей в номинациях "Перспектива", "Ученый года", "Инженерное решение" и "Прорыв", которые охватывают весь спектр будущих технологий.

Прием заявок продлится до 14 сентября. Отборочный этап и формирование лонг-листа пройдет с 15 сентября до 15 октября, формирование шорт-листа и определение победителей – с 16 октября до 18 декабря. Торжественная церемония награждения лауреатов премии намечена на 19 декабря.

Национальная премия в области будущих технологий, по оценке президента Фонда развития научно-культурных связей "Вызов" Леонида Шляховера, – новый вызов сложившимся форматам в отечественной науке и социокультурном пространстве.

"Общественное признание – это важнейшее условие, как для развития карьеры учёного, так и для технологического прогресса всего человечества. Уникальные технологические открытия шаг за шагом приближают всех людей на планете к заветным высотам, раскрывая перед ними новые горизонты", - отметил он.