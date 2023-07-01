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Социальные объекты отремонтируют к сентябрю в Заводоуковском округе

Экономика, 12:13 18 июля 2023

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Социальные объекты отремонтируют в Заводоуковском городском округе до конца лета.

Так, в школе Новой Заимки идет замена полов, после чего строители приступят к работам в пищеблоке. А в местном Доме культуры заменили окна, что значительно снизит теплопотери, рассказала глава Заводоуковского городского округа Светлана Касенова.

"В Колесниково в школе ремонтируют кровлю. А в ДК уже поменяли окна и входные двери. Осмотрев объект, приняла решение о необходимости проведения ремонта всей входной группы в здании", - отметила она.

из ТГ-канала главы Заводоуковского городского округа Светланы Касеновой | Фото: из ТГ-канала главы Заводоуковского городского округа Светланы Касеновой

По словам Светланы Касеновой, в самом городе уже отремонтировано крыльцо в здании Центра развития детей и молодёжи по улице Комарова и крыша спортивного комплекса "Ритм".

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# Заводоуковский городской округ , ремонт школ

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