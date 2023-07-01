Социальные объекты отремонтируют к сентябрю в Заводоуковском округе
Социальные объекты отремонтируют в Заводоуковском городском округе до конца лета.
Так, в школе Новой Заимки идет замена полов, после чего строители приступят к работам в пищеблоке. А в местном Доме культуры заменили окна, что значительно снизит теплопотери, рассказала глава Заводоуковского городского округа Светлана Касенова.
"В Колесниково в школе ремонтируют кровлю. А в ДК уже поменяли окна и входные двери. Осмотрев объект, приняла решение о необходимости проведения ремонта всей входной группы в здании", - отметила она.
По словам Светланы Касеновой, в самом городе уже отремонтировано крыльцо в здании Центра развития детей и молодёжи по улице Комарова и крыша спортивного комплекса "Ритм".