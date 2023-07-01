Тюменские и казахстанские археологи исследуют Усть-Терсюкское городище

news.utmn.ru/ news.utmn.ru/

Студенты-волонтеры ТюмГУ, института криосферы Земли и Карагандинского университета им. академика Е. А. Букетова вошли в состав молодежной полевой археологической школы "Истоки урбанизации Северной Азии". Они работают на территории полевого лагеря в Шатровском районе Курганской области.

Полигон исследований – городище Усть-Терсюкское, как предполагают археологи, – один из крупнейших политико-экономических центров Зауралья, переживший несколько периодов заселения, сообщает вуз.

Раскопки памятника начались за две недели до старта школы. Исследования ведутся на площади самого городища и на его оборонительной линии. Уже получен датируемой ранним железным веком и средневековьем керамический материал из верхних слоев, фрагменты металлической посуды, пряслиц, наконечники стрел. Человеческие останки обнаружены внутри оборонительной линии. Также ведется процесс расчистки четырех печей, найденных на жилой площадке.

Полевая школа создана для усиления международных связей и обмена опытом в области формирования протогородских центров в контексте взаимодействия оседлого и кочевого населения Урало-Сибирского региона в древности и средневековье.

Участники школы представят доклады, пройдут экскурсии на базовые археологические памятники.