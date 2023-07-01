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Тюменские и казахстанские археологи исследуют Усть-Терсюкское городище

Общество, 12:46 18 июля 2023

news.utmn.ru/

Студенты-волонтеры ТюмГУ, института криосферы Земли и Карагандинского университета им. академика Е. А. Букетова вошли в состав молодежной полевой археологической школы "Истоки урбанизации Северной Азии". Они работают на территории полевого лагеря в Шатровском районе Курганской области.

Полигон исследований – городище Усть-Терсюкское, как предполагают археологи, – один из крупнейших политико-экономических центров Зауралья, переживший несколько периодов заселения, сообщает вуз.

Раскопки памятника начались за две недели до старта школы. Исследования ведутся на площади самого городища и на его оборонительной линии. Уже получен датируемой ранним железным веком и средневековьем керамический материал из верхних слоев, фрагменты металлической посуды, пряслиц, наконечники стрел. Человеческие останки обнаружены внутри оборонительной линии. Также ведется процесс расчистки четырех печей, найденных на жилой площадке.

news.utmn.ru/ news.utmn.ru/ ﻿

Полевая школа создана для усиления международных связей и обмена опытом в области формирования протогородских центров в контексте взаимодействия оседлого и кочевого населения Урало-Сибирского региона в древности и средневековье.

Участники школы представят доклады, пройдут экскурсии на базовые археологические памятники.

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# археологи , ТюмГУ

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