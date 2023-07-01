В Тюменской области выявляют новые тренды в развитии гостевого бизнеса

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

43 проекта от предпринимателей Тюменской области вошли в программу Школы гостевого бизнеса, которая стартовала 17 июля. Бизнес совместно с властью и экспертами определит новые тренды в развитии туризма на территории региона.

Об этом корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" сообщила директор Центра по работе с предприятиями и предпринимателями ТПП Тюменской области Екатерина Паршукова.

"Заявки на рассмотрение в Школу гостевого бизнеса продолжают поступать. Сейчас обсуждаем тренды, и новый тренд - автопутешествия. Участники нашей школы – это представители гостиниц, баз отдыха, турагентств, экскурсоводы, сельский туризм, представители администраций", - уточнила Екатерина.

Первая встреча с учениками школы прошла в Ялуторовске, где обсудили внутренний туризм как инструмент развития территорий и возможность диверсификации бизнеса. 18 июля специалисты работают в Ишиме. Основные темы занятий: анализ рынка сферы гостеприимства; тренды туристической отрасли 2023-2024 - как выстроить продажи и увеличить средний чек, исходя из аналитики и трендов; инструменты эффективного запуска объекта гостеприимства.

"Школа направлена, прежде всего, на знакомство между территориями, между предпринимателями, на изучение трендов и знакомство с современным туристом. Мы изучаем запрос бизнеса на необходимую поддержку: продвижение, автоматизация бизнеса, сопровождение бизнеса от идеи до реализации и финансирование - поиск и помощь в получении финподдержки", - пояснила Екатерина Паршукова.

В нынешнюю сессию Школы гостевого бизнеса организаторы выезжают на территории с экспертами, ведут глубокую работу с проектами, оперативно отрабатывают запросы бизнеса и получают обратную связь.

Вопросы клиентоориентированности в сфере гостеприимства учащиеся Школа гостевого бизнеса обсудят в Тобольске 24 июля и 8 августа, побывают на мастер-классе "Сибирская кухня" в ресторане "Алябьев".

Завершится обучение во время турмаршрута по Тюменскому району 15 августа.

"В этом потоке у участников есть возможность получить документы государственного образца о повышение квалификации", - отметила директор Центра по работе с предприятиями и предпринимателями ТПП Тюменской области.

Анжела Лебедева