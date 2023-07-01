Фестиваль мороженого проведут на берегу озера в Ялуторовске

| Фото: из сообщества "Тюменский пломбир" во ВКонтакте (архив) | Фото: из сообщества "Тюменский пломбир" во ВКонтакте (архив)

Фестиваль мороженого начнется в экопарке "Турист" на берегу ялуторовского озера Сингуль 22 июля в 15 часов. Гостям гастрономического пикника предложат всевозможные варианты лакомства.

По информации организаторов, для участников фестиваля также приготовят фирменные ялуторовские блины, лимонады.

В программе: катание на лошадях, песни под гитару, интерактивные программы, арт-объекты, фотозоны, впечатления и незабываемые эмоции, обещают устроители праздника.

Бронирование по телефону +7 (950) 494-34-33.