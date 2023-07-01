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Фестиваль мороженого проведут на берегу озера в Ялуторовске

Общество, 09:17 19 июля 2023

из сообщества "Тюменский пломбир" во ВКонтакте (архив) | Фото: из сообщества "Тюменский пломбир" во ВКонтакте (архив)

Фестиваль мороженого начнется в экопарке "Турист" на берегу ялуторовского озера Сингуль 22 июля в 15 часов. Гостям гастрономического пикника предложат всевозможные варианты лакомства.

По информации организаторов, для участников фестиваля также приготовят фирменные ялуторовские блины, лимонады.

В программе: катание на лошадях, песни под гитару, интерактивные программы, арт-объекты, фотозоны, впечатления и незабываемые эмоции, обещают устроители праздника.

Бронирование по телефону +7 (950) 494-34-33.

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# мороженое , фестиваль

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