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В Тюменской области жители выбирают населенные пункты, в которых появится интернет

Общество, 16:37 18 июля 2023

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Населенные пункты, которые подключат к сети подвижной радиотелефонной связи, определят жители Тюменской области.

Проголосовать можно до 10 сентября на портале Госуслуг либо отправив письмо с названием села, города, деревни, сообщает региональный департамент информатизации.

Голосование проводится среди жителей области, которые могут отдать свой голос за один из населенных пунктов, где проживают от 100 до 500 человек.

В ведомстве подчеркнули, что в Тюменской области связь уже появилась в 48 селах и деревнях, а до конца 2023 года к сети будут подключены еще 30 населенных пунктов.

Всего до конца 2030 года в регионе планируется улучшить информационную инфраструктуру в 498 малонаселенных пунктах.

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# голосование , связь

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