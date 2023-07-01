В Тюменской области жители выбирают населенные пункты, в которых появится интернет
Общество, 16:37 18 июля 2023
| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"
Населенные пункты, которые подключат к сети подвижной радиотелефонной связи, определят жители Тюменской области.
Проголосовать можно до 10 сентября на портале Госуслуг либо отправив письмо с названием села, города, деревни, сообщает региональный департамент информатизации.
Голосование проводится среди жителей области, которые могут отдать свой голос за один из населенных пунктов, где проживают от 100 до 500 человек.
В ведомстве подчеркнули, что в Тюменской области связь уже появилась в 48 селах и деревнях, а до конца 2023 года к сети будут подключены еще 30 населенных пунктов.
Всего до конца 2030 года в регионе планируется улучшить информационную инфраструктуру в 498 малонаселенных пунктах.