На Самотлоре построят 23 новых добывающих скважины

rosneft.ru rosneft.ru

На Самотлорском месторождении в Ханты-Мансийском автономном округе построят 23 новых добывающих скважины. Главгосэкспертиза России, рассмотрев проектную документацию и результатов инженерных изысканий на их строительство, выдала положительное заключение.

"Проектной документацией, одобренной экспертами Главгосэкспертизы, предусмотрено обустройство кустов скважин № 2047Б, 2179Б и 2146В – общее количество проектируемых добывающих скважин 23 штуки, - отмечено в сообщении. - А также строительство выкидных трубопроводов, узлов подключения и трех нефтегазосборных трубопроводов. Объекты и сооружения предназначены для добычи и транспорта продукции добывающих скважин (нефтеводогазовой эмульсии)".

Работа всех сооружений кустовой площадки, по словам главного специалиста отдела комплексной экспертизы Приволжского филиала Главгосэкспертизы России Павла Перегудова, будет связана в единую технологическую схему и контролироваться средствами автоматизации с передачей данных системы АСУ ТП с возможностью обмена информацией с автоматизированном рабочим местом оператора.

Самотлорское месторождение открыто в 1965 году и занимает первое место в России по запасам нефти, а также является одним из крупнейших месторождений в мире. Его запасы оцениваются более чем в 7 млрд тонн.