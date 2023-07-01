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Фестиваль "Тюменская осень" набирает волонтеров

Общество, 16:48 18 июля 2023

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Стать волонтерами фестиваля "Тюменская осень" предлагают жителям областного центра. Мероприятие состоится в Тюмени 10 сентября, помочь в его организации и проведении могут горожане старше 16 лет.

Как сообщили в координационном ресурсном центре поддержки добровольческого движения региона, в ходе фестиваля будут организованы интерактивные площадки, на которых потребуется помощь добровольцев. За участие в работе мероприятия волонтеры получат благодарственное письмо и часы в волонтерскую книжку.

Заявки от волонтеров организаторы фестиваля "Тюменская осень" принимают на сайте dobro.ru. Отметим, уже поступило более 60 анкет от добровольцев.

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# волонтеры , Тюменская осень

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