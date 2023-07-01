Применение искусственного интеллекта в бизнесе обсудят на лекции в Тюмени

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Лекция по применению искусственного интеллекта (ИИ) в бизнесе пройдет в Тюмени 25 августа. Начало в 14 часов в Тюменском технопарке (ул. Республики, 142, 1 этаж, зал "Сибирь"), сообщает областной департамент инвестполитики и господдержки предпринимательства.

"Искусственный интеллект - это технология, которая меняет игру в различных сферах деятельности, включая бизнес. Эксперты поделятся практическими знаниями о применении ИИ в разных отраслях и расскажут, как использовать актуальные инструменты ИИ для решения бизнес-задач", - отмечают организаторы.

Участники также узнают о потенциале машинного обучения, нейронных сетей и глубокого обучения в обработке данных и принятии решений. Специалисты обсудят идентификацию ключевых задач бизнеса, которые могут быть решены с помощью искусственного интеллекта, а также пошаговый процесс выбора и оценки инструментов ChatGPT, MidJourney, GigaChat и других.

Лекция будет интерактивной, с примерами успешной реализации ИИ в различных бизнес-сферах. Зарегистрироваться на мероприятие можно по ссылке. Участие бесплатное. Возрастное ограничение 18+.