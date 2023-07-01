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Пожарным автомобилем усилили пост пожарной охраны в Сорокинском районе

Губернатор, 18:26 18 июля 2023

t.me/ppsto72 | Фото: t.me/ppsto72

Пожарным автомобилем усилили пост пожарной охраны в Сорокинском районе. Ключи от спецтехники специалистам вручил губернатор Тюменской области Александр Моор во время рабочего визита в район 18 июля, сообщает региональная Противопожарная служба в ТГ-канале.

Кроме того, пожарным переданы четыре ранцевых моторизированных огнетушителя.

t.me/ppsto72 | Фото: t.me/ppsto72

Отметим, что пост был создан четыре года назад на базе добровольной пожарной команды "Покровка". В коллективе трудятся пять человек. Пост осуществляет защиту территории деревень Калиновки, Покровки и Преображенки, в которых живут 350 человек.

t.me/ppsto72 | Фото: t.me/ppsto72

Сотрудники поста участвовали в тушении природных пожаров весной. Несколько раз огонь угрожал населенным пунктам и только благодаря слаженным действиям пожарных огонь удалось укротить.

С 1 июля текущего года личный состав муниципального поста пожарной охраны в полном составе перешёл в Противопожарную службу Тюменской области.

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# Александр Моор , противопожарная служба , Сорокинский район

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