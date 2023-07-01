Александр Моор: сельхозкооперация – перспективная форма взаимодействия на селе

| Фото: департамент АПК Тюменской области | Фото: департамент АПК Тюменской области

67 сельскохозяйственных потребительских работают в Тюменской области. Такая форма хозяйствования по мнению губернатора Тюменской области Александра Моора является перспективной. Об этом глава региона заявил после посещения сельскохозяйственного закупочно-сбытового потребительского кооператива "Молоко" в Сорокинском районе 18 июля.

"Сельхозкооперативы – самый эффективный формат работы с личными подсобными хозяйствами, малыми предприятиями. Наша задача, чтобы люди, которые живут на селе могли, занимаясь подсобным хозяйством, могли обеспечивать свою семью и иметь возможность сдавать излишки, зарабатывая на этом. Сделать это в одиночку очень сложно, поэтому созданы кооперативы, которые закупают у населения молоко, мясо, овощи. И сорокинский кооператив "Молоко", как такой механизм очень эффективен", - поделился оценкой глава региона.

Кооператив "Молоко" покупает у жителей района сельхозпродукцию - молоко, мясо, картофель, овощи и занимается переработкой мяса в собственном цехе, рассказал генеральный директор СЗСПК Николай Митяев. Продаются уже готовые продукты, а это пельмени, манты, котлеты, тефтели, фрикадельки, голубцы, вареники, фаршированные блины, мясо и шпик копченые, консервы в Сорокино, Ишиме, Тюмени и даже в северных округах. Это позволяет зарабатывать и небольшим хозяйствам, и самому кооперативу быть с прибылью.

"При грамотном подходе, - это хорошая организация работы в небольших муниципалитетах при всем том, что в регионе есть крупные инвестпроекты в сельском хозяйстве. Но места хватит всем. И такие эффективные примеры, которые мы сегодня видим, достойны тиражирования", - сказал Александр Моор.

Он также подчеркнул важный момент –продукция таких кооперативов, поставляется в учреждения социальной сферы, школы и детские сады. Это вкусные и свежие местные продукты.

Оксана Корнеенкова