  • 19 июля 202319.07.2023среда
  • USD90,6906
    EUR102,0271
  • В Тюмени 17..19 С 4 м/с ветер юго-восточный

Четыре вынужденных переселенца прибыли в Тюмень из Херсонской области

Общество, 10:13 19 июля 2023

пресс-служба ГУ МЧС Тюменской области | Фото: пресс-служба ГУ МЧС Тюменской области

Четыре вынужденных переселенца, в том числе один ребенок прибыли из Херсонской области в Тюмень. На вокзале их встретили сотрудники ГУ МЧС России по Тюменской области и представители регионального департамента социального развития.

Как сообщает информационный центр правительства области, переселенцев направили в пункт временного размещения. Им окажут медицинскую, психологическую, юридическую помощь и индивидуальное сопровождение.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

Поделиться:

# вынужденные переселенцы

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
10:57 19.07.2023Дерзкий побег из концлагеря: ишимский автор издал новую книгу о легендарном земляке
10:46 19.07.2023 Тюменским студентам предлагают бесплатную экспедицию на высокогорье Алтая
10:35 19.07.2023Первый этап благоустройства Александровского сада в Тобольске завершат в 2023 году
10:24 19.07.2023Около 2,5 тысяч тюменцев получат доступ к чистой питьевой воде до конца 2023 года