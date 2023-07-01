Четыре вынужденных переселенца прибыли в Тюмень из Херсонской области

| Фото: пресс-служба ГУ МЧС Тюменской области | Фото: пресс-служба ГУ МЧС Тюменской области

Четыре вынужденных переселенца, в том числе один ребенок прибыли из Херсонской области в Тюмень. На вокзале их встретили сотрудники ГУ МЧС России по Тюменской области и представители регионального департамента социального развития.

Как сообщает информационный центр правительства области, переселенцев направили в пункт временного размещения. Им окажут медицинскую, психологическую, юридическую помощь и индивидуальное сопровождение.