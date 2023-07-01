Тюменцев приглашают на велозаезд до Дома-музея русских пород лошадей

автор Екатерина Зафирова | Фото: из архива Дома-музея русских пород лошадей автор Екатерина Зафирова | Фото: из архива Дома-музея русских пород лошадей

Велозаезд до Дома-музея русских пород лошадей пройдет в Тюмени 23 июля. Старт — от ТРЦ "Тюмень Сити Молл" в 9 часов.

Участники проедут чуть больше 40 км по Тобольскому тракту в одну сторону. Для записи необходимо написать в личные сообщения группы Дома-музея русских пород лошадей во ВКонтакте.

На финише гостей ожидают пикник, экскурсия и прогулка по территории музея.

"Велозаезд бесплатный. Массовые мероприятия уже проходили на территории Дома-музея. Например, мы отмечали Рождество, где готовили глинтвейн, катали гостей на санях и так далее. Сейчас мероприятий не так много, так как на территории идет стройка: возводим два домика для гостей", — рассказали корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" в Доме-музее русских пород лошадей.

автор Екатерина Зафирова | Фото: из архива Дома-музея русских пород лошадей автор Екатерина Зафирова | Фото: из архива Дома-музея русских пород лошадей

Участники велозаезда смогут увидеть всех животных, которые живут на хуторе. Здесь обширное хозяйство. На его территории содержатся коровы, барашки, козочки, гуси, утки, куры, кролики и домашние свиньи венгерской породы мангалица. Со всеми можно контактировать: гладить, фотографировать и кормить.

Возрастное ограничение: 16+.

Инна Пахомова