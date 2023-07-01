Тюменские офтальмологи лечат патологии кератоконуса роговицы за 30 минут

| Фото: ОКБ №1 | Фото: ОКБ №1

Современные методики лечения патологии роговицы применяют в тюменском офтальмологическом диспансере. Операции проводятся с помощью фемтосекундного лазера за 20-30 минут в формате хирургии одного дня – в этот же день пациент возвращается домой и отмечает улучшение зрения.

Деформация роговицы - это хроническое заболевание глаза, которое в медицине называют кератоконусом, сообщает департамент здравоохранения Тюменской области.

"Имплантация стромальных колец щадящим образом изменяет форму поверхности роговицы, её рефракцию, останавливает патологический процесс, позволяет добиться хороших оптических характеристик и в ряде случаев приостанавливает прогрессирование кератоконуса", - рассказал главный врач Областного офтальмологического диспансера Леонид Протопопов.

В 2022 году в диспансере с данным диагнозом наблюдалось 179 человек. Благодаря современному методу лечения, все пациенты с такой патологией получают необходимое лечение.

Видео: департамент здравоохранения Тюменской области