Иммерсивные экскурсии по экспозициям проводят в холлах отеля Vostok в Тюмени

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Иммерсивные экскурсии по экспозициям начали проводить в отеле Vostok в Тюмени. Очередная такая встреча состоится через неделю.

От стандартных экскурсий, как рассказала корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" администратор отеля Vostok Валерия Байкова, они отличаются проведением дегустации определенных продуктов, либо демонстрацией эксклюзивных материалов.

Последняя такая встреча состоялась 20 июля. Повествование экскурсовода скрасили аниматоры в костюмах исторических персонажей. Возрастное ограничение: 18+. Расписание публикуют в сообществе отеля.

Отметим, экспозиции расположены буквально на каждом этаже отеля кроме четвертого и пятого. На четвертом расположен мини-спортзал, а выше — библиотека. На этажах насчитывается около 50 крупных экспонатов, также есть множество небольших. Экспозиции продолжают пополнять новыми предметами.

"У каждого этажа есть своя тематика. Так, на втором размещена обычная старинная экспозиция, а на третьем экскурсовод рассказывает о различных профессиях, которые были распространены в старину. Выставка на шестом этаже посвящена Тобольску, на седьмом — жизни в СССР. О быте древних людей рассказывается на восьмом этаже", — добавила Валерия Байкова.

Обычные бесплатные экскурсии проводят по понедельникам, вторникам, пятницам и субботам в 16 часов. В основном на них приходят постояльцы отеля, но побывать там могут и горожане после предварительной записи. Продолжительность экскурсий - до двух часов. Возрастное ограничение: 6+.

Инна Пахомова