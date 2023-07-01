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Сожитель сбежал от тюменки с ее деньгами и мобильными телефонами

Происшествия, 15:43 19 июля 2023

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Мужчину, подозреваемого в квартирной краже, задержали полицейские в Тюмени. Ущерб составил более 200 тыс. рублей, сообщает УМВД по Тюменской области.

В дежурную часть полиции обратилась тюменка 1993 года рождения и рассказала о краже. Сожитель в ее отсутствие покинул квартиру и перестал выходить на связь.

Сотрудники уголовного розыска установили местонахождение подозреваемого, уроженца одной из бывших советских республик и доставили его в отдел полиции.

29-летний мужчина рассказал, что около недели назад стал проживать с ранее знакомой ему потерпевшей. Дождавшись когда она покинет квартиру, подозреваемый забрал золотое кольцо, серьги, три мобильных телефона, наличные и покинул квартиру.

Он сдал смартфоны в комиссионный магазин, купил на тюменском автовокзале билет и уехал в Курган где позже его задержали. Краденное имущество планировал потратить на личные нужды.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации "Кража". Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до шести лет.

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# кража , уголовное дело

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