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На 34 улицах Тюмени обновят дорожное покрытие в 2023 году

Общество, 15:54 19 июля 2023

администрация Тюмени | Фото: администрация Тюмени

Дорожное полотно на 34 тюменских улицах приведут в нормативное состояние методом фрезерования в 2023 году, сообщает городская администрация.

Дорожникам предстоит обновить 32 км асфальтобетонного покрытия, общая площадь ремонта составит более 392 тысяч кв. м.

Подрядные организации приступили к работам с 10 июля. Специалисты уложили новый асфальт на улицах Щербакова, Молодежная, Колхозная, Теплотехников, Брянская, 8 Марта, 2-я Луговая и Глинки.

Готовность этих участков дорог составляет 95 %, осталось нанести дорожную разметку. На новое покрытие распространяется гарантийный срок в четыре года.

Всего в этом году в Тюмени будет отремонтировано и построено порядка 60 км автодорог.

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# ремонт дороги

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