  • 19 июля 202319.07.2023среда
  • USD90,6906
    EUR102,0271
  • В Тюмени 24..26 С 5 м/с ветер юго-восточный

В 10 образцах почвы с полей Ишимского района обнаружили золотистую нематоду

Экономика, 16:16 19 июля 2023

www.utmn.ru | Фото: www.utmn.ru

Золотистую нематоду обнаружили в 10 из 16 образцах почв с полей Ишимского района. Об этом сообщает управление Россельхознадзора Тюменской области, ЯНАО и ХМАО – Югре.

Пробы были исследованы на содержание гельминтов в ведомственной лаборатории ФГБУ "ВНИИЗЖ".

В управлении отметили, что золотистая картофельная нематода вызывает вредоносное заболевание картофеля - глободероз. Пораженные растения отстают в росте, листья приобретают бледную окраску, скручиваются и постепенно увядают. На больных растениях образуется небольшое количество мелких клубней, урожай на пораженных растениях снижается на 80-100 %.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

Поделиться:

# вредитель , исследование , Россельхознадзор

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
16:16 19.07.2023В 10 образцах почвы с полей Ишимского района обнаружили золотистую нематоду
14:48 19.07.2023Жители Тюменской области подали 143,3 тысячи заявлений на регистрацию недвижимости в 2023 году
11:52 19.07.2023Гибрид русского и ленского осетра РоЛо выращивают на тюменской акваферме
11:30 19.07.2023Владимир Якушев назвал строительство многоквартирников инвестицией в территорию