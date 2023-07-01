В 10 образцах почвы с полей Ишимского района обнаружили золотистую нематоду

| Фото: www.utmn.ru | Фото: www.utmn.ru

Золотистую нематоду обнаружили в 10 из 16 образцах почв с полей Ишимского района. Об этом сообщает управление Россельхознадзора Тюменской области, ЯНАО и ХМАО – Югре.

Пробы были исследованы на содержание гельминтов в ведомственной лаборатории ФГБУ "ВНИИЗЖ".

В управлении отметили, что золотистая картофельная нематода вызывает вредоносное заболевание картофеля - глободероз. Пораженные растения отстают в росте, листья приобретают бледную окраску, скручиваются и постепенно увядают. На больных растениях образуется небольшое количество мелких клубней, урожай на пораженных растениях снижается на 80-100 %.