В ФЦН Тюмени выявляют до 10 новых случаев опухоли мозга ежедневно

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

До 10 новых случаев опухоли мозга выявляют в Федеральном центре нейрохирургии в Тюмени ежедневно. Пациентами медучреждения становятся люди разного возраста. При этом заболевание может не подавать сигналов, сообщает пресс-служба ФЦН.

"Нередко бывает так, что пациенты поступают к нам с уже запущенной формой заболевания, и, к большому сожалению, не все опухоли оказываются операбельны. Они могут располагаться в труднодоступных зонах головного мозга, достигать больших размеров, тогда оперативное вмешательство является большим риском для жизни пациента. Мы подходим к каждому пациенту индивидуально", - говорит врач-нейрохирург Галей Тазетдинов.

Симптомы, которые должны насторожить человека при подозрении на возникновение опухоли головного мозга: нарушение координации, изменение походки, ухудшение зрения, памяти. Потеря чувствительности, состояние, имитирующее инсульт. Головная боль тоже может присутствовать, но, как показывает практика, это не главный симптом в заболевании, уточняют медики.

Более 6,5 тысяч оперативных вмешательств, связанных с удалением опухолей головного мозга, проведено в ФЦН с начала открытия.

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Накануне Дня головного мозга, 22 июля, в ФЦН собрали несколько интересных фактов об органе мышления: мозг на 75 % состоит из воды. Меньше употребляете воды, ухудшается память, внимание и другие когнитивные навыки; 86 млрд нейронов содержит мозг взрослого человека, это в 11 раз превышает число людей на земле; 13 миллисекунд необходимо мозгу, чтобы обработать изображение, которое увидели глаза; объем памяти человеческого мозга - до 1000 терабайт; 1,5 кг – составляет средний вес мозга, с возрастом вес мозга теряется.