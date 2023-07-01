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Эксперт посоветовала летом есть свежую ягоду вместо пирожков с малиновым вареньем

Общество, 16:38 19 июля 2023

кондитерия "Максим" | Фото: кондитерия "Максим"

Малиновый суп с мороженым и протертую малину приготовили для гостей одного из ресторанов Тюмени в День пирожков с малиновым вареньем, который отмечается 19 июля. Летом такие легкие варианты блюд из любимой всеми ягоды предпочтительнее выпечки, считает управляющая общепитом Валентина Зырянова.

По ее словам, малина – одна из самых полезных ягод. Она богата витаминами, снижает уровень сахара в крови, поддерживает здоровье сердца.

"Что немаловажно – она еще и очень вкусная. На участке у своего дома я выращиваю разные сорта малины: традиционную, желтую, ремонтантную. Сейчас все поспевает, приезжают дети, внуки, с удовольствием собирают. До пирожков дело не доходит", - рассказала Валентина Зырянова.

Она добавила, что сама уважает вареники с малиной. Но к ним рекомендует обязательно подавать заварной крем: "Это очень вкусно!"

Лакомиться же пирожками с малиной эксперт посоветовала зимой. Но сначала – потрудиться летом – собрать ягоды и сварить ароматное и яркое варенье, которое при необходимости не только украсит вкус любимой сдобы, но и температуру собьет при необходимости.

Добавим, неформальный, но такой уютный праздник – День пирожков с малиновым вареньем – появился в 2015 году. Несмотря на юный возраст, он уже обрел своих почитателей, которые считают, что в этот день обязательно нужно устроить чаепитие с малиновой выпечкой.

Инна Кондрашкина

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# малина , праздник , ресторан

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