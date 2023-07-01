Скрипачка и виолончелистка из Тюмени примут участие в академии "Меганом" Юрия Башмета

| Фото: департамент культуры Тюменской области | Фото: департамент культуры Тюменской области

Выпускницы тюменской школы № 73 "Лира" скрипачка Ясмин Кажгалиева и виолончелистка Елизавета Полуянова примут участие в академии "Меганом" Юрия Башмета, сообщает департамент культуры Тюменской области.

Образовательная программа объединит молодых творцов со всей России, чтобы повысить востребованность новой академической музыки. Знаковым событием станет фестиваль классической музыки "Звезды Меганома" и выступление симфонического оркестра под руководством Юрия Башмета.

Ясмин и Елизавета участвовали в мастер-классах педагогов академии Юрия Башмета, которые с 2019 года проводятся в тюменском регионе. В 2022 году девушки вошли в состав Всероссийского юношеского симфонического оркестра.

"Гордимся, что в этом году отбор на участие в проекте прошли одаренные музыканты нашего региона! Уверена, что программа академии "Меганом" станет новой ступенью в их профессиональном развитии. А для юных исполнителей, которые делают первые шаги в музыке, успехи талантливых землячек станут вдохновляющим примером", - прокомментировала директор департамента культуры Тюменской области Елена Майер.