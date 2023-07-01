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Якушев: необходимо повышать эффективность работы по противодействию компьютерным атакам

Общество, 18:35 19 июля 2023

uralfo.gov.ru/

Заседание Координационного совета по информационной безопасности провёл полномочный представитель президента в УФО Владимир Якушев. Участники обсудили вопросы, связанные с противодействием компьютерным атакам на информационные ресурсы региональных органов власти и информационной защищенностью СМИ, подведомственных регионам и муниципалитетам.

Полпред обратил внимание на то, что выполнение этих задач требует скоординированной работы всех уровней власти, а также соблюдения необходимых требований информационной безопасности на местах. Необходимо повышать эффективности работы по противодействию компьютерным атакам, добавил он.

Руководители цифровой трансформации регионов Уральского федерального округа рассказали о работе по дальнейшему повышению устойчивости информационных ресурсов подведомственных СМИ.

Участники совета также представили предложения по укреплению информационной безопасности и выступили за обмен лучшими практиками.

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