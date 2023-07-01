Школьник из Тобольского района занимается выращиваем фазанов

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Первых цыплят получил школьник Вячеслав Голденков из с. Верхние Аремзяны Тобольского района. Он - победитель районного проекта "Школьный агростартап". Его проект по созданию фазаньей фермы стал одним из лучших.

Об этом глава муниципалитета Леонид Митрюшкин написал в своих соцсетях после визита к школьнику-фермеру.

"Слава получил сертификат на реализацию своего бизнес-плана. Вместе с отцом весной построил птичник, купил инкубатор и приобрёл пару фазанов. Рассказал, что не так просто было найти эту красивую домашнюю птицу: изучал породы, которые лучше приживутся в сибирском климате, мониторил рынок. Сейчас на дворе подрастают птенцы", - рассказал Митрюшкин.

Слава стал первым в семье, кто увлёкся сельским хозяйством. До весны в многодетном дворе Голденковых из живности была только собака Белка. Мама пятерых детей Елена призналась, что осваивать птицеводство будет вместе с сыном, он в этом деле знает уже немало. Его любознательность и желание заниматься своим делом поддерживает вся семья.

"Очень рад, что в сёлах Тобольского района растут инициативные ребятишки, которые с детства учатся работать на родной земле. Проект "Школьный агростартап" помогает нам заметить и поддержать таких ребят. За два года количество участников конкурса выросло вдвое: в первый раз мы рассматривали 8 проектов, сейчас их было 16. В новом учебном году снова объявим конкурс сельских бизнес идей. Уверен: их у наших ребят много!" - подытожил глава Тобольского района.