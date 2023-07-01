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В Тюмени из-за ливня все службы переведены в режим повышенной готовности

Общество, 20:37 19 июля 2023

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Все городские службы переведены в режим повышенной готовности из-за проливных дождей. Вода затопила межквартальные проезды, улицы и дороги, есть подтопления подземных переходов.

Об этом глава Тюмени Руслан Кухарук написал в своих соцсетях.

"Борьбу с последствиями стихии ведут сотни откачивающих машин. Вода постепенно уходит в ливневые системы. Техника и специалисты устраняют образовавшиеся засоры", - уточнил он.

Точный размер ущерба, причиненного непогодой городу, еще не подсчитан. Вся оперативная информация стекается в Единый центр оперативного реагирования и направляется службам и подрядным организациям, задействованным в ликвидации последствий стихии. УК проводят обследование домов на предмет подтопления и принимают меры по откачке воды как с придомовых территорий, так и из подвалов, убирают сломанные ветки и мусор.

"Дано поручение провести обследование строительных объектов и принять меры по уборке территорий", - добавил Кухарук.

ИА "Тюменская линия" ИА "Тюменская линия" ﻿

По прогнозу метеорологов, дожди сохранятся на всей территории юга Тюменской области еще два дня.

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# дождь , ливень , Руслан Кухарук

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