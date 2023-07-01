70 студентов-программистов из российских вузов приехали на "Кубок будущего" в Тюмень

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Около 70 студентов из 11 вузов России участвуют во Всероссийских состязаниях по спортивному программированию "Кубок будущего", который стартовал в Тюмени 20 июля. Площадкой для проведения турнира стал Тюменский индустриальный университет.

Участники приехали из Москвы, Красноярского края, Свердловской, Ярославской, Иркутской, Саратовской, Воронежской и Челябинской областей, а также из Карелии и Татарстана. Тюменская область от ТИУ представила пять сборных команд.

"Наш регион всегда ставит себе амбициозные задачи и результат, который достигается по итогу, всегда тиражируется в другие субъекты Российской Федерации. Огромное внимание мы уделяем образованию в сфере IT. У нас есть школа программирования и школа нейроинженеров. Для вас мы везде проведем экскурсии в ближайшие дни. И, конечно, я, как один из работодателей Тюменской области, жду будущие кадры в департаменте, потому что у нас много интересных проектов в области информационных технологий и программирования", – сказал на открытии директор департамента информатизации Тюменской области Станислав Логинов.

Будущие IT-специалисты посоревнуются в дисциплине "алгоритмическое программирование". Всего будет два тура. В первом им предстоит решить алгоритмические задачи на скорость при помощи кода. Для победы студентам обязательно нужны знания по программированию, алгоритмам структуры данных и математике, рассказал корреспонденту "Тюменской линии" заместитель главного судьи всероссийского турнира Владимир Куренков.

"Задачи подобраны от простых, которые могут решить, наверное, даже старшеклассники, прокачанные в области программирования, до очень сложных. Их сделает далеко не каждый даже подготовленный студент. Все участники пройдут во второй тур. Какие задания окажутся там, станет известно только завтра. Но призываю ничего не пропускать и решать все по максимуму", – добавил он.

Полина Косова выступает от Тюменского индустриального университета. Девушка учится на втором курсе, но информатикой начала заниматься еще с пятого класса.

"Думаю, все пройдет гладко, не будет никаких заминок технических. Надеюсь на интересные задания, чтобы хорошо поработать головой. Соперникам желаю удачи", - поделилась участница.

Победителей определят по сумме двух туров. Чем больше и быстрее команда решила задач, тем больше баллов сможет заработать. Итоги подведут 22 июля. Призеры получат кубки и дипломы Минспорта России.

Напомним, всероссийские соревнования по спортивному программированию в Уральском федеральном округе проводятся впервые. Главная задача – развитие цифровых видов спорта и создание резерва сборной команды России среди студентов.

Виктория Макарова