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2 тысячи 240 кубометров воды откачали с улиц Тюмени за сутки

Общество, 12:02 20 июля 2023

Руслан Кухарук в Telegram | Фото: Руслан Кухарук в Telegram

2 тыс. 240 кубометров воды откачали тюменские коммунальщики с городских улиц за сутки. Больше всего осадков 19 июля было зафиксировано в центре Тюмени и Восточном округе.

На устранении последствий ливня работали сотни единиц техники. По большинству улиц, где были зафиксированы масштабные подтопления проезжей части, можно проехать.

Основной объем осадков уходит в ливневую сеть самотеком, поэтому бригады дорожных служб выполняли оперативную работу по очистке от мусора водоприемных решеток.

"На улично-дорожной сети, во дворах еще фиксируются временные скопления воды. Можете информировать об этом через портал "Тюмень – наш дом" или группы администрации города Тюмени. Городские службы реагируют оперативно", - добавил глава Тюмени Руслан Кухарук.

Все факты подтопления улично-дорожной сети и придомовых территорий, подвалов и крыш, информация о неработающих светофорах, отключениях электроэнергии фиксировалась в ЕЦОР и направлялась подрядчикам и УК для скорейших действий.

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# дожди , откачка воды

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