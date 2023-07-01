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Жителя Тюменского района за долги по алиментам отправили на исправительные работы

Общество, 16:26 20 июля 2023

media-pravo.info | Фото: media-pravo.info

Полгода исправительных работ получил житель Тюменского района за неуплату алиментов. Как сообщает региональная прокуратура, 24-летний мужчина задолжал на содержание сына 345 тыс. рублей.

Суд установил, что в 2022 году должник привлекался к административной ответственности за неуплату средств на содержание несовершеннолетнего сына.

Однако трудоспособный мужчина без уважительных причин не выплачивал алименты и не принимал мер к погашению образовавшейся задолженности. Суд назначил ему исправительные работы с удержанием 10% зарплаты.

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# алименты , суд

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