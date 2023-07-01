В экопарке "Затюменский" появятся новые спортплощадки и амфитеатр

| Фото: vk.com/kuharuk_ruslan | Фото: vk.com/kuharuk_ruslan

Реновация ожидает экопарк "Затюменский". Проект рассмотрели в городской администрации. Авторы предлагают создать в парке новые спортивные объекты, амфитеатр, пространство для тихого отдыха.

Об этом глава Тюмени Руслан Кухарук написал в своих соцсетях.

"Вопрос расширения зоны экопарка ранее был рассмотрен на совещании с губернатором Тюменской области. Выполняя его поручение, мы обсудили ход подготовки проектной документации. Эти территории не входят в границы лесопарка и на протяжении многих лет используются спортсменами, различными организациями. Реновация позволит на месте старых зданий и спортивных объектов создать новые: футбольное поле, хоккейную коробку, детские игровые площадки и спортивный центр с пунктом проката. Пользоваться ими смогут как спортивная школа, так и сторонники активного образа жизни", - рассказал он.

Различные по функционалу спортивные площадки создадут в экопарке. Здесь также будет зона амфитеатра и территория для тихого отдыха. По проекту руководителя концептуального агентства Craft group Юлии Гришановой предусмотрены прогулочные дорожки, лавочки, вечернее освещение и другая инфраструктура. Дополнительно будет высажено более сотни деревьев.