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В экопарке "Затюменский" появятся новые спортплощадки и амфитеатр

Общество, 13:52 20 июля 2023

vk.com/kuharuk_ruslan | Фото: vk.com/kuharuk_ruslan

Реновация ожидает экопарк "Затюменский". Проект рассмотрели в городской администрации. Авторы предлагают создать в парке новые спортивные объекты, амфитеатр, пространство для тихого отдыха.

Об этом глава Тюмени Руслан Кухарук написал в своих соцсетях.

"Вопрос расширения зоны экопарка ранее был рассмотрен на совещании с губернатором Тюменской области. Выполняя его поручение, мы обсудили ход подготовки проектной документации. Эти территории не входят в границы лесопарка и на протяжении многих лет используются спортсменами, различными организациями. Реновация позволит на месте старых зданий и спортивных объектов создать новые: футбольное поле, хоккейную коробку, детские игровые площадки и спортивный центр с пунктом проката. Пользоваться ими смогут как спортивная школа, так и сторонники активного образа жизни", - рассказал он.

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Различные по функционалу спортивные площадки создадут в экопарке. Здесь также будет зона амфитеатра и территория для тихого отдыха. По проекту руководителя концептуального агентства Craft group Юлии Гришановой предусмотрены прогулочные дорожки, лавочки, вечернее освещение и другая инфраструктура. Дополнительно будет высажено более сотни деревьев.

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# Руслан Кухарук , экопарк Затюменский

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