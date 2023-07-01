Тюменский студент первым в России разрабатывает бионический протез пальца руки

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Первый бионический протез пальца руки в России разрабатывает третьекурсник Тюменского индустриального университета Абдурахим Абускаев. Отечественные производители, по словам тюменца, аналогов медицинского изделия не создают.

"Схожая технология есть у немецкой компании Vincent. Но они не делают каждый палец отдельно, а протезируют блоком сразу все пять. К косвенным аналогам могу отнести отечественные модели, которые сгибаются за счет сгиба кисти. Но в России у нас пока не делают именно бионические протезы пальцев. То есть когда палец сгибается самостоятельно за счет электроники. Получается, сейчас мы создаем уникальный продукт, решая, таким образом, задачи по импортозамещению", – сообщил корреспонденту "Тюменской линии" автор проекта Абдурахим Абускаев.

Сделать протез студент решил, когда занимался 3D печатью. Он стал замечать, что многие компании делали протезы руки на принтере, но почему-то печатали только полностью кисть, а не пальцы по отдельности. Тогда молодой человек и загорелся идеей помогать людям с ограниченными возможностями здоровья.

Над разработкой он трудится два года. Для этого вуз предоставил ему лабораторные помещения и необходимое оборудование. Помощниками в этом деле стали руководитель образовательного направления "Мехатроника и робототехника" ТИУ и тюменский реабилитационный центр. В медицинском учреждении с согласия пациентов Абдурахим смог протестировать прототип изобретения.

"Мы проводили также аудит. Узнали у людей, каким они себе представляют протез, чего ожидают. По ответам сделали вывод, что им как раз нужен такой, который бы полностью имитировал конечность человека", - подчеркнул тюменец.

Корпус прототипа распечатан из пластика, внутри которого расположен электропривод. В дальнейшем протез планируется сделать из металла, а некоторые детали изготовить из титанового сплава. Крепиться он будет посредством титанового имплантата или силиконового чехла. Имитации настоящего пальца достигнут за счет электроники. Для этого создадут специальный водонепроницаемый браслет, который будет регистрировать сокращение мышечных сигналов, обрабатывать эту информацию в контроллере и подавать сигнал на привод. Пока этот момент на стадии разработки.

"Вообще основные сложности заключаются в механике, потому что палец у нас маленький и достаточно трудно подобрать электропривод и определенные датчики, чтобы все это вмещалось в пальцы, работало нормально и надежно. Эти проблемы мы сейчас и решаем. Также думаем над тем, как протезировать, все соединять, не будет ли проблем при контакте определенных материалов с кожей", - добавил Абдурахим Абускаев.

В июле студент победил в конкурсе "Студенческий стартап" федерального проекта "Платформа университетского технологического предпринимательства". На развитие своей бизнес-идеи он получил грант в 1 млн рублей. Третьекурсник рассказал, что почти половина суммы пойдет на сертификацию медицинского изделия, а остальная часть - на закупку фрезерного станка, чтобы изготавливать корпусные и несущие детали, и электронные компоненты. К ним относятся платы и миосенсоры. Все материалы, кроме китайской электроники, отечественные.

"За ближайший год хотим сделать уже все из металла и перейти к промышленному образцу. В обозримом будущем планируем разрабатывать протезы руки. За счет того, что у нас все компоненты уместятся в пальце, полностью освобождается кисть и это позволит сделать искусственную руку более совершенной. То есть туда можно будет разместить аккумуляторы, блок управления либо просто сократить вес устройства", - резюмировал Абдурахим Абускаев.

Виктория Макарова