В четырех озерах и прудах Тюмени вода не соответствует гигиеническим требованиям

ИА "Тюменская линия" ИА "Тюменская линия"

В озерах Липовое, Цимлянское, прудах Плехановский и Войновский вода не соответствует гигиеническим нормативам. Отмечено отклонение от показателей биохимического потребления кислорода, сообщает региональное управление Роспотребнадзора.

Всего с начала сезона специалисты Центра гигиены и эпидемиологии в Тюменской области исследовали 425 проб в 12 водоемах, получивших разрешение на купание. В 45 пробах по санитарно-химическим показателям шесть не отвечали гигиеническим нормативам кислорода. Проб почвы, не отвечающих установленным требованиям, не выявлено.

"Отдыхающим рекомендуется принимать водные процедуры (купаться) только в пределах зон рекреации на водных объектах (пляжах), в которых вода соответствует требованиям санитарного законодательства, и не игнорировать предупредительные знаки об опасности купания", - напомнили эксперты ведомства.