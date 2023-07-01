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В четырех озерах и прудах Тюмени вода не соответствует гигиеническим требованиям

Общество, 13:08 21 июля 2023

ИА "Тюменская линия"

В озерах Липовое, Цимлянское, прудах Плехановский и Войновский вода не соответствует гигиеническим нормативам. Отмечено отклонение от показателей биохимического потребления кислорода, сообщает региональное управление Роспотребнадзора.

Всего с начала сезона специалисты Центра гигиены и эпидемиологии в Тюменской области исследовали 425 проб в 12 водоемах, получивших разрешение на купание. В 45 пробах по санитарно-химическим показателям шесть не отвечали гигиеническим нормативам кислорода. Проб почвы, не отвечающих установленным требованиям, не выявлено.

"Отдыхающим рекомендуется принимать водные процедуры (купаться) только в пределах зон рекреации на водных объектах (пляжах), в которых вода соответствует требованиям санитарного законодательства, и не игнорировать предупредительные знаки об опасности купания", - напомнили эксперты ведомства.

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# водоемы , Управление Роспотребнадзора

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