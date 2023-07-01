Станции "Ростелекома" в деревне Маслова дали имя в честь 100-летия Тобольского района

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Базовую станцию "Ростелекома" в дер. Маслова назвали в честь 100-летия Тобольского района. Присуждать имена вышкам сотовой связи стало в компании доброй традицией.

Например, в Голышмановском городском округе есть вышки имени Сидора Путилова и Леонида Шарохи, в Ишимском районе — Александра Алябьева и Петра Ершова, в Тобольском — Дмитрия Менделеева, а в Ялуторовске действует именная станция Саввы Мамонтова.

Благодаря новой станции жители дер. Маслова получили скоростной мобильный интернет и голосовую связь четвертого поколения.

По словам заместителя главы Тобольского района Максима Александрова, с установкой вышки качество связи улучшилось в разы. Это отмечают и жители населенного пункта, которые перешли на связь от "Ростелекома". Всего в двух деревнях Маслова и Кушняцкая, на стыке которых открыта базовая станция, проживают около 500 человек, из них 50 детей.

"Качественная связь позволила решить многие важные вопросы. Взрослые могут дистанционно записаться на прием к врачу, дети - воспользоваться электронным дневником. Теперь жители получают многие государственные, региональные и муниципальные услуги через цифровые сервисы. Да и просто всегда остаются на связи с родными и близкими", - подчеркнул он.

Местная жительница Татьяна Шихова рассказала, что проблема со связью была всегда, приходилось искать место, где ловит, забираться повыше или выходить на улицу.

"Сейчас ловит везде. Можно скачать фильм, без проблем воспользоваться электронными сервисами. У меня трое детей, дочь работает в медицине, сын студент, а младшему, восьмикласснику, без них было скучно. Сейчас, с приходом быстрого Интернета, этот вопрос снят", - поделилась она.

До конца 2023 года базовые станции построят еще в девяти деревнях Тобольского района: Епанчина, Иземеть, Лыткина, Подрезова, Ростошь Сибиряк, Тахтагул, Чебурга и Шестакова.

Вышка связи в Маслова запущена в рамках второго этапа проекта по устранению цифрового неравенства, который стартовал в регионе в 2021 году. Его реализуют Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ и компания "Ростелеком". За это время высокоскоростной Интернет и качественная голосовая связь появились в 32 удаленных населенных пунктах с охватом почти в 8 тыс. жителей Тюменской области.

Инна Кондрашкина