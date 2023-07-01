Новыу базу отдыха в селе Омутинском откроют в декабре

| Фото: Telegram-канал Александра Моора | Фото: Telegram-канал Александра Моора

Базу отдыха в селе Омутинском откроют в декабре 2023 года. Это проект местного предпринимателя Юрия Елишева, который стал участником муниципального акселератора.

Об этом губернатор Тюменской области Александр Моор рассказал в своих соцсетях. Он отметил, что инвестору выделили два земельных участка - на одном будут деревянные домики, на другом парковка.

"Место для базы живописное, воздух чистый, рядом сосновый бор и речка. Такие проекты доказывают, что инвесторы вкладываются не только в городские стартапы, но и в сельские. Создаются новые рабочие места, растет туристический потенциал. При этом все вложенные средства - это собственный капитал Юрия", - добавил он.

Глава региона предложил Юрию Елишеву и главе Омутинского района Олегу Кузнецову совместно проработать варианты дальнейшей господдержки инвестпроекта.