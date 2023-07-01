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Электроплиты и мультимедийный проектор передали тюменцы коррекционной школе-интернату в ЛНР

Общество, 09:41 22 июля 2023

ТРО "Единая Россия" | Фото: ТРО "Единая Россия"

Гуманитарный груз, собранный в Тюменской области, доставлен в Суходольскую коррекционную школу-интернат в ЛНР, сообщает пресс-служба ТРО "Единая Россия". В учреждении обучаются дети с ОВЗ, среди них инвалиды, дети из многодетных, малообеспеченных, неполных семей - всего около 100 человек.

Из Тюменской области в учреждение доставили электроплиты, мощный бензиновый генератор и фонарики на случай отключения света. Для организации внеурочной деятельности были куплены принтер и мультимедийный проектор. В детских спальнях теперь появятся прикроватные коврики, педагоги получили методические пособия.

Закупку техники организовали члены комиссии по социальной политике, поддержке семьи, детства и материнства Общественной палаты Тюменской области - президент ассоциации организаторов отдыха и оздоровления населения Тюменской области "Мы вместе" Лариса Шилова и директор Тюменской общественной благотворительной организации "Открой мне мир" Маргарита Суворова.

"Мы признательны за то, что люди, несмотря на свою занятость, помнят о наших воспитанниках, оказывают своевременную и такую необходимую поддержку. В свою очередь постараемся привить детям умение ценить заботу и внимание", - поблагодарила всех, кто помогает учреждению директор специальной школы-интерната Светлана Самойлик.

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# гуманитарная помощь , ЛНР

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