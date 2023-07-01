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Улица Дзержинского в Тюмени признана одной из лучших торговых улиц России

Общество, 10:09 22 июля 2023

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Тюменская пешеходная ул. Дзержинского вошла в число победителей номинации "Лучшая торговая улица" конкурса "Торговля России" от Минстроя РФ в 2023 году, Тюмень по итогам 2022 года была признана лучшим торговым городом.

Товары на сумму свыше 1,3 млрд рублей реализуются в Тюменской области ежедневно, в 2022 году оборот розничной торговли в регионе оставил 479,4 млрд рублей, сообщает информационный центр регионального правительства.

"И в прошлом, и в настоящем эта сфера демонстрирует положительные экономические результаты, а ее специалисты добиваются высоких достижений", — отметил губернатор Тюменской области Александр Моор.

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# торговля , улица Дзержинского

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