Биопрепараты для лечения ревматических заболеваний пациенты в Тюменской области получают по системе ОМС

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Прорывом последних лет в лечении ревматических заболеваний у взрослых и детей стало внедрение генно-инженерных биопрепаратов. Они остаются наиболее эффективными, но и дорогими. Благодаря правительству и департаменту здравоохранения Тюменской области, такие препараты пациенты получают за счет региональной составляющей системы ОМС. Об этом рассказала главный ревматолог области, заведующий ревматологическим центром ОКБ№ 1 Ирина Патрикеева.

"Более того, в нашем регионе проводятся операции по коррекции ревматоидной кисти по программе ОМС - такая возможность есть только у трех городов России - Москвы, Новосибирска и Тюмени", - добавила она.

Также, по мнению врачей, заболевания ревматической природы могут развиться после перенесенной коронавирусной инфекции, причем, спустя несколько месяцев.

"Это могут быть боли в спине и в суставах в ночное время, скованность движения по утрам. Это однозначные сигналы, что нужно обращаться к ревматологу. Хруст в суставах без боли - симптом артроза и, главное тоже как можно раньше проконсультироваться со специалистом, чтобы не пропустить начало развития заболевания," - отметил врач-ревматолог ОКБ№ 1 Константин Евдокименко.