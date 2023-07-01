В Тобольском районе Александр Моор сел за руль колесного снегоболотохода "Хищник"

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Колесный снегоболотоход "Хищник", собранный в Тобольском районе, показали губернатору Тюменской области Александру Моору в ходе его рабочей поездки в муниципалитет 22 июля. Как рассказал инженер-конструктор ООО "Мег Вест" Евгений Мезенин, модель "Хищник" появилась в 2018 году. С тех пор происходит ее модернизация.

Транспортное средство высокой проходимости используется для пассажирских перевозок в северных регионах. Машина может перемещаться на плаву, скорость на воде достигает до 5 км в час.

Предприятие существует с 2007 года. Ранее оно базировалось в Сургуте, затем его перевезли в Тобольский район. Здесь собирают до девяти машин в месяц.

"Модели разные, сложность изготовления разная. Все машины собираются под заказ. Их приобретают в северных регионах, на Дальнем Востоке", – добавил Евгений Мезенин. Среди заказчиков машин – Почта России, МЧС, фирмы, занимающиеся геологоразведкой.

"В перспективе у нас новые разработки. Хотим представить это через год", – добавил инженер-конструктор. В 2021 году руководитель Максим Мезенин зашел с инвестиционным проектом в дер. Овсянникова. Там он открыл цех по производству прицепов для вездеходов.

Летом того же года предприятие при содействии Фонда "Инвестиционное агентство Тюменской области" и проектного инвестиционного офиса Тобольского района получило сертификат соответствия изделий и перечень Министерства промышленности и торговли Российской Федерации.

Инна Пахомова