Леонид Митрюшкин: перспективы Тобольского района очень большие

| Фото: информационный центр правительства Тюменской области | Фото: информационный центр правительства Тюменской области

Тобольский район ждет инвесторов. Перспективы муниципалитета очень большие. Об этом сказал глава района Леонид Митрюшкин по итогам рабочей поездки губернатора Тюменской области Александра Моора 22 июля.

В 2023 году Тобольский район отмечает столетний юбилей. К серьезной дате муниципалитет подходит с хорошими показателями.

"При поддержке губернатора, правительства региона в районе делается очень много и в социальной сфере, и в улучшении качества жизни населения. Если рассматривать Тобольский район как перспективную площадку для развития, у нас большое количество свободных сельскохозяйственных земель. Мы ждем, когда к нам придут крупные инвесторы для того, чтобы обрабатывать их. К тому же климатические условия меняются: мы из территории с рискованным земледелием становимся уникальной", – сказал Леонид Митрюшкин.

Также привлекательно для инвесторов и то, что населенные пункты района расположены вокруг Тобольска. На территории готовы принять и промышленный кластер. Леонид Митрюшкин уверен, что инвесторы и другие заинтересованные лица по достоинству оценят потенциал Тобольского района.

Развивают здесь и туризм. 22 июля в пос. Прииртышский стартовал фестиваль "Сибирский баурсак", на котором постараются выпечь самый большой баурсак. Первое событие собрало 350 человек. В 2022 году фестиваль посетили уже пять тысяч человек. В этот раз организаторы отмечают, что интерес к "Сибирскому баурсаку" вырос и людей пришло больше.

Инна Пахомова