Длительное ношение неудобной обуви может привести к сильным болям в ногах, считает тюменский врач

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Узкая, неподходящая по размеру обувь ограничивает естественное движение стопы и пальцев, сдавливает нервы и сосуды ног. Из-за перегрузки мышц и суставов, недостаточного кровоснабжения может появиться не только боль, ни и отёки, онемение, чувство жжения или холода в стопах, объяснил руководитель экстренной службы ОКБ №2 Антон Терехин.

Тесные кроссовки, туфли, сандалии также могут стать причиной различных патологий стоп, в том числе и сложно поддающихся лечению. При регулярном ношении неудобной модели возрастает риск появления пяточных "шпор", вросших ногтей, развития варикозного расширения вен и тромбофлебита, а также плоскостопия.

"Изменение нормальной анатомии стопы в свою очередь чревато нарушением походки и осанки. Неверное распределением нагрузки на суставы и мышцы в поясничной области может вызывать боли в спине и множество других неприятностей со здоровьем", - предупреждает Антон Терехин.

По словам врача, неправильно подобранная обувь может спровоцировать серьезные заболевания. К ним относятся бурсит, различные деформации пальцев стопы, метатарзалгия – болезненность подушечек пальцев, неврома Мортона – разрастание соединительной ткани стопы, в результате чего человека даже в состоянии покоя преследует ощущение, будто он ходит по мелким острым камешкам. Эти патологии порой требуют серьезного и длительного лечения, в том числе и хирургического вмешательства.

Руководитель экстренной службы ОКБ № 2 порекомендовал выбирать обувь по размеру и без сожаления отказываться от неудобной пары. В случае длительного дискомфорта необходимо обращаться за врачебной помощью для устранения уже появившихся негативных последствий и своевременной профилактики заболеваний нижних конечностей, сообщает tmn.aif.ru.