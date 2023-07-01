В тюменских дворах утанавливают площадки для панна-футбола

| Фото: администрация Тюмени | Фото: администрация Тюмени

Площадки для пана-футбола установят в нескольких дворах, а также в Школьном сквере Тюмени ко дню рождения города.

Как сообщает городская администрация, строители планируют сделать горожанам подарок и раньше срока передать в пользование благоустроенный двор у домов № 97 по улице Мельникайте и № 43 по Рижской. Глава Тюмени Руслан Кухарук во время осмотра территорий отметил, что объекты уже традиционно согласованы с жителями по наполнению и подходам в проектировании.

В этом строительном сезоне здесь заменили инженерные коммуникации, скоро жители получат сухой освещенный двор с новыми проездами, тротуарами, спортивными и детскими площадками.

"В 2023 году соседей может привлечь местная достопримечательность – коробка для панна-футбола. В ней уже уложено травмобезопасное покрытие и, чтобы потренироваться в мастерстве забивания мячей, достаточно всего двух игроков, которые будут сражаться один на один", - добавили в администрации.

Также коробку для уличного футбола сделают во дворе у дома № 26 по улице Домостроителей.