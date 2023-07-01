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В Тюмени открыт набор на бесплатную международную школу для старшеклассников

Общество, 17:17 23 июля 2023

Управление стратегических коммуникаций ТюмГУ | Фото: Управление стратегических коммуникаций ТюмГУ

Международная школа Zero-Carbon пройдет на базе ТюмГУ с 7 по 17 августа. Участие примут школьники 8-11 классов, сообщают организаторы.

Рассказывать о защите и сохранении окружающей среды подросткам будут преподаватели МФТИ, МГУ и профильные специалисты из Москвы и Тюмени.

Заявки можно подать до конца дня 23 июля. Необходимо приложить мотивационное письмо, портфолио и решить профильный кейс. Форму можно заполнить по ссылке.

Подробная информация на сайте новоедвижение.рф.

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# ТюмГУ , школьники

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