В Тюмени открыт набор на бесплатную международную школу для старшеклассников
Общество, 17:17 23 июля 2023
| Фото: Управление стратегических коммуникаций ТюмГУ
Международная школа Zero-Carbon пройдет на базе ТюмГУ с 7 по 17 августа. Участие примут школьники 8-11 классов, сообщают организаторы.
Рассказывать о защите и сохранении окружающей среды подросткам будут преподаватели МФТИ, МГУ и профильные специалисты из Москвы и Тюмени.
Заявки можно подать до конца дня 23 июля. Необходимо приложить мотивационное письмо, портфолио и решить профильный кейс. Форму можно заполнить по ссылке.
Подробная информация на сайте новоедвижение.рф.