Грозы и град прогнозируют синоптики в Тюменской области 24 июля

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Кратковременные дожди, грозы и град ожидаются на юге Тюменской области днем 24 июля. Об этом сообщает Обь-Иртышское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

Прогнозируются порывы северо-западного ветра до 18 м/с. Температура воздуха составит +20..+25 градусов.

В связи с ожидаемой непогодой увеличивается риск аварий на системах электроснабжения, падений деревьев и слабо закрепленных рекламных щитов и конструкций. Возможны также задержки вылетов и прилетов самолетов в международном аэропорту "Рощино".