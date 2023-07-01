Трансляция пресс-конференции председателя Избирательной комиссии Тюменской области Игоря Халина

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Трансляцию пресс-конференции председателя Избирательной комиссии Тюменской области Игоря Халина проводит информационное агентство "Тюменская линия" 25 июля, начало - в 11 часов.

Тема пресс-конференции: "Ход и некоторые итоги выдвижения и регистрации кандидатов на выборах в Тюменской области в единый день голосования 10 сентября 2023 года".