На экотропе СИБУРа фотографы-любители учились тонкостям пейзажной фотографии

| Фото: «ЗапСибНефтехим» | Фото: «ЗапСибНефтехим»

Прогулка с камерами и смартфонами по лесу под руководством опытных фотомастеров прошла в рамках XXII конкурса репортажной фотографии "Сибирьфотофест – Тобол" им. Александра Ефремова, посвященного тюменскому фотографу, уроженцу Тобольска, который погиб в командировке в Грозном. Компания СИБУР поддерживает конкурс в номинации "Экомир" с 2015 года.

Приемам фоторепортажа, использованию света, тонкостям пейзажной фотографии, умению поймать в объектив покачивание ветки и шелест листвы, учили тобольских фотографов Сергей Русанов и Сергей Шаповал, сообщает "ЗапСибНефтехим".

Фотограф-любитель Елена Захарова рекомендации оценила и будет использовать их в своем творчестве. Она призналась, что поводом записаться на мастер-класс стала, в том числе, возможность побывать на экомаршруте: несмотря на то, что Елена работает на "ЗапСибНефтехиме", по тропе она еще не ходила.

"Я занимаюсь любительской фотографией, люблю природу, часто использую макросъемку – цветочки, грибочки, бабочки... Столько слышала об экотропе, но никогда здесь не была, а теперь совместила приятное с полезным: помимо того, что мы наслаждались первозданной природой, ее красотой, услышали интересные факты о лесе от экскурсовода Алены Токаревой и узнали полезную информацию об экспозиции и настройках от мастеров своего дела", – поделилась Елена.

Работы Ольги Альт вошли в шорт-лист финалистов XXII конкурса репортажной фотографии "Сибирьфотофест-Тобол – 2023" им. Александра Ефремова, и это ее второе участие в конкурсе.

"Я не ограничиваю себя одним направлением съемки, не ставлю точку нигде, но люблю репортажи. Такие мастер-классы дают толчок для нового развития, – считает Ольга. – Видишь новые кадры, сегодня, например, это бабочки, порхающие по лесу, новые тропы – и не только в лесу, но и в творчестве".

Подведение итогов фестиваля состоится в канун дня рождения Александра Ефремова, 30 июля. Экспозиция откроется во Дворце наместника в 16 часов.