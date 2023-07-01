Тюменская область в 24 раза увеличила экспорт зерновой продукции

| Фото: Виктор Сергеев, ИА "Тюменская линия" | Фото: Виктор Сергеев, ИА "Тюменская линия"

Тюменская область в 24 раза увеличила объём экспортируемой зерновой продукции с января по июнь 2023 г. Сертификацию прошли более 103 тысяч тонн пшеницы, ячменя, гороха, овса, овсяных хлопьев и отрубей, сообщает региональное управление Россельхознадзора.

В прошлом году за аналогичный период было отправлено за рубеж всего 4,3 тысячи тонн зерна.

97 % от общего объёма, 100 тыс. тонн, тюменские производители направили в Казахстан. Три тысячи тонн доставили в Латвию, Ирак, Кыргызстан и Азербайджан.

По результатам посевной кампании 2022 года в Тюменской области было собрано почти 2 млн зерновых и зернобобовых культур, общий прирост продукции АПК составил 115 % к 2021 году, или 109,6 млрд рублей, отметили в департаменте АПК Тюменской области.