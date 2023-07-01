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Сборную страны по тайскому боксу сформируют на первенстве России в Тюмени

Спорт, 16:51 24 июля 2023

Федерация тайского бокса-муайтай России | Фото: Федерация тайского бокса-муайтай России

Первенство России по тайскому боксу муайтай пройдет в Тюмени с 26 по 30 июля. По его итогам сформируют сборную России, которая в сентябре отправится на первенство мира в Турцию.

Поединки пройдут среди 500 спортсменов 14-15 и 16-17 лет из 47 регионов страны. Тюменскую область представят 14 бойцов, добившихся лучших результатов на окружном первенстве.

Соревнования примет легкоатлетический манеж по адресу ул. Луначарского, 12. В первый день состязаний поединки стартуют в 12 часов 30 минут, а в последующие – в 12 часов. Торжественное открытие - 26 июля в 16 часов.

Возрастное ограничение: 12+

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# первенство России , тайский бокс

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