Полпред президента в УФО обсудил вопросы поддержки военнослужащих и их близких

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Вопросы поддержки военнослужащих и их близких обсудил полпред президента РФ в УФО Владимир Якушев с представителями комитета семей воинов Отечества и руководителем организации, членом совета при президенте по развитию гражданского общества и правам человека Юлией Белеховой. Во встрече также участвовал врио военного прокурора Центрального военного округа Виктор Дюдин.

По словам Владимира Якушева, очень многое в поддержке военнослужащих и их семей зависит от работы на местах – от региональных и муниципальных органов власти, а также от взаимодействия с другими структурами, в том числе с министерством обороны. Аппарат полпреда активно включен в решение всех сложных вопросов, которые находятся на стыке межведомственного взаимодействия.

"Важно помнить, что за каждым вопросом стоит конкретная судьба человека. Обращений, которые укладываются в общий алгоритм действий, не больше половины. Остальные требуют индивидуального подхода. Их нельзя рассматривать поверхностно и формально, в них нужно внимательно разобраться и найти решение. Именно так и строится наша работа и работа наших коллег", - подчеркнул Владимир Якушев.

Руководитель АНО "Комитет семей воинов Отечества" Юлия Белехова отметила, что семьи бойцов первыми узнают о проблемах, требующих доработки на уровне органов власти. С начала специальной военной операции проделана огромная работа, удалось решить множество сложных вопросов. Однако часть проблемных моментов ещё предстоит проработать. В частности, она обратила внимание на трудности, с которыми сталкиваются демобилизованные участники СВО и их дети при поступлении в учебные заведения, на необходимость доработки единого подхода к сохранению непрерывного трудового стажа военнослужащим и другие моменты.

Участники встречи предметно обсудили актуальные вопросы, связанные с совершенствованием работы комитета, и определили задачи на будущее.