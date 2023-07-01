ПАО "Фортум" сменит название на ПАО "Форвард Энерго"

Фортум Фортум

Публичное акционерное общество "Фортум" сменит фирменное наименование на публичное акционерное общество "Форвард Энерго". Такое решение принял совет директоров ПАО "Фортум" на внеочередном общем собраним акционеров.

"Изменение никак не отразится на деятельности компании и связано с отдельными вопросами регулирования в области использования интеллектуальной собственности", - отметили в пресс-службе.

Изменения в Устав общества внесут после прохождения государственной регистрации.