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Компаниям Тюменской области предлагают воспользоваться цифровой платформой "Мой экспорт"

Экономика, 14:42 25 июля 2023

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Цифровую платформу "Мой экспорт", ИС "Одно окно", запустил Российский экспортный центр. Это комплексная экосистема, обеспечивающая бизнесу онлайн-доступ к государственным и иным услугам, сопровождающим выход компаний на зарубежные рынки. Ресурс доступен и компаниям-экспортерам Тюменской области, сообщает региональный центр поддержки экспорта.

Пользователям предлагают: маркетинговые услуги в области полевых исследований розничных рынков зарубежных стран, анализ внешнеторговых барьеров и условий доступа, поиск потенциальных направлений для наращивания поставок продукции.

Площадка устроена по принципу сервисов поиска исполнителей Profi.ru и YouDo. Компания вправе самостоятельно выбирает исполнителя по критериям: стоимость услуг, срок выполнения работ, рейтинг подрядной организации.

Услуги оказывают подрядные организации, прошедшие аккредитацию РЭЦ.

Консультации по вопросам работы как на внутренних, так и на внешних рынках можно получить в центре поддержки экспорта: ул. Республики, 142, телефон: +7 922 002 45 20.

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