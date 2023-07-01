Компаниям Тюменской области предлагают воспользоваться цифровой платформой "Мой экспорт"

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Цифровую платформу "Мой экспорт", ИС "Одно окно", запустил Российский экспортный центр. Это комплексная экосистема, обеспечивающая бизнесу онлайн-доступ к государственным и иным услугам, сопровождающим выход компаний на зарубежные рынки. Ресурс доступен и компаниям-экспортерам Тюменской области, сообщает региональный центр поддержки экспорта.

Пользователям предлагают: маркетинговые услуги в области полевых исследований розничных рынков зарубежных стран, анализ внешнеторговых барьеров и условий доступа, поиск потенциальных направлений для наращивания поставок продукции.

Площадка устроена по принципу сервисов поиска исполнителей Profi.ru и YouDo. Компания вправе самостоятельно выбирает исполнителя по критериям: стоимость услуг, срок выполнения работ, рейтинг подрядной организации.

Услуги оказывают подрядные организации, прошедшие аккредитацию РЭЦ.

Консультации по вопросам работы как на внутренних, так и на внешних рынках можно получить в центре поддержки экспорта: ул. Республики, 142, телефон: +7 922 002 45 20.