Компаниям Тюменской области предлагают воспользоваться цифровой платформой "Мой экспорт"
Цифровую платформу "Мой экспорт", ИС "Одно окно", запустил Российский экспортный центр. Это комплексная экосистема, обеспечивающая бизнесу онлайн-доступ к государственным и иным услугам, сопровождающим выход компаний на зарубежные рынки. Ресурс доступен и компаниям-экспортерам Тюменской области, сообщает региональный центр поддержки экспорта.
Пользователям предлагают: маркетинговые услуги в области полевых исследований розничных рынков зарубежных стран, анализ внешнеторговых барьеров и условий доступа, поиск потенциальных направлений для наращивания поставок продукции.
Площадка устроена по принципу сервисов поиска исполнителей Profi.ru и YouDo. Компания вправе самостоятельно выбирает исполнителя по критериям: стоимость услуг, срок выполнения работ, рейтинг подрядной организации.
Услуги оказывают подрядные организации, прошедшие аккредитацию РЭЦ.
Консультации по вопросам работы как на внутренних, так и на внешних рынках можно получить в центре поддержки экспорта: ул. Республики, 142, телефон: +7 922 002 45 20.