Тюменская "Солянка маркет" впервые пройдет в Речном порту

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Летняя "Солянка маркет" впервые пройдет в Речном порту 26 и 27 августа. Это самое просторное помещение для проведения события за всю его историю, рассказал корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" куратор проекта Альберт Фатыхов.

"Локация идеально подходит под наш формат. Там уже проходил Fashion Show, фестиваль сидра, а теперь очередь ярмарки. Конечно, на большей площадке будет больше мастеров, новых имен. Сейчас активно ведем прием заявок и с радостью готовы принять все самые интересные и необычные проекты", - добавил он.

Участниками смогут стать порядка 100 мастеров. Для этого необходимо написать во ВКонтакте Альберту небольшой рассказ о себе, прикрепить фото и ссылки на рабочие социальные сети.

Кроме продажи товаров ручной работы планируется устроить в оба дня диджейские сеты и мастер-классы. Тема "Солянки маркет" пока не раскрывается.

Виктория Макарова